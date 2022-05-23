Казахстан опроверг блокировку активов российских банков

CentralAsia (KZ) - Информация о блокировке средств граждан Казахстана в дочерних российских банках, а также информация о блокировке Казахстаном активов российских банков не соответствует действительности, сообщили РБК в агентстве республики по регулированию и развитию финансового рынка.

«Агентство, как финансовый регулятор, никаких мер по заморозке средств клиентов и активов дочерних российских банков не принимало и не правомочно принимать», — сказали в нем. В агентстве подчеркнули, что блокировка активов связана с действиями зарубежных корреспондентских банков.

О заморозке средств на валютных счетах трех «дочек» российских банков в Казахстане ранее сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова. По ее словам, речь идет о счетах казахстанских «дочек» таких банков, как Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ. Всего под заморозку попали более $21 млн (9,2 млрд тенге).

После этого некоторые СМИ, в частности Moscow Times (его русскоязычный сайт заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры), со ссылкой на слова Абылкасымовой сообщили, что Казахстан «присоединился к санкциям против России».

При этом власти Казахстана заявляли, что не намерены присоединяться к санкциям против России. Как отметил 7 апреля в интервью телеканалу «Хабар 24» глава казахстанского МИДа Мухтар Тлеуберди, республика «традиционно выступает против» санкций как «инструмента давления», за исключением санкций, наложенных Советом Безопасности ООН. По его словам, применение любых санкций, политических или экономических, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов. «Поэтому Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шагов, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства», — сказал министр.

В то же время в Казахстане отметили, что не будут помогать России обходить западные санкции. Попасть под вторичные санкции — это последнее, чего хочет республика, отметил помощник президента Тимур Сулейменов.

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