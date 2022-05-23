В Таджикистане запретили постановку «Манкурт» по произведению Чингиза Айтматова

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане запретили постановку «Манкурт» по мотивам произведения Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Об этом сообщает местное издание «Азия Плюс».

Премьера «Манкурта» в постановке режиссера Барзу Абдураззокова на сцене театра «Падида» должна была состояться 20 мая в 18:00.

Официальные лица театра сообщили зрителям, что спектакль запретили «сверху», и те, кто купил билеты, могут вернуть свои деньги.

Какое именно ведомство запретило спектакль, в театре «Азия-Плюс» не сообщили.

«Пришли утром «сверху» и без объяснения причин сказали, чтобы не показывали», - сказали в театре.

21 мая в министерстве культуры местным СМИ сообщили, что там только просили согласовать премьеру с художественным советом перед показом. В ведомстве также сказали, что эта процедура касается всех выступлений.

Первый заместитель министра культуры Таджикистана Обид Назариён в частности, сообщил что министерство ничего не знало о спектакле. И причиной приостановки, по его словам, стало «только выполнение регламента». Назариён отметил, что лично разговаривал с Барзу Абдураззаковым и предложил показать произведение специалистам художественного совета. При этом он не сказал, что на это ответил ему Абдураззаков.

Сам Барзу Абдураззаков ситуацию в СМИ никак не прокомментировал, но на своей странице в Facebook написал: «Мои соотечественники, друзья, спектакль «Манкурт» по Чингизу Айтматову закрыт».

«Не знаю причин, точнее, знаю, только не хочу вдаваться в «несвоевременные» рассуждения. Точно, как в том анекдоте: «А что писать? и так ведь все ясно», - написал режиссер.

В этом же посту режиссер написал, что запрет показа спектакля «Манкурт» расстроил их.

«За этот относительно короткий срок (1,5 месяца) мы пытались разобраться в феномене тотального ментального рабства. Внимательно вчитывались в историю, нашу, и общечеловеческую, размышляли и спорили, изучали психологию рабства, жадно и пристально всматривались в себя, чтобы обнаружить, изучить, а после, найти способ выдавить из себя манкурта, раба «лишённого собственного «я», не ведающего своего ИМЕНИ», вечного раба. Наши трудные поиски всё же дали кое-какие результаты и именно этими, на наш взгляд, парадоксальными открытиями мы и хотели поделиться с публикой. Не удалось. Нам «посоветовали» молчать и продолжать жить с лоботомией», - написал режиссер.

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