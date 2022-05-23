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Пентагон поблагодарил Чехию за поставку техники Украине

CentralAsia (CA) -  Власти Чехии передали Украине вертолеты огневой поддержки, танки, ракетные системы, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам второго онлайн-заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву, пишет РИА Новости.

Также глава Пентагона выразил благодарность Дании, которая объявила о передаче Украине пусковой установки «Гарпун» и ракет. По словам Остина, в ходе совещания несколько стран, включая Италию, Норвегию и Польшу, объявили о передаче необходимых артиллерийских систем и боеприпасов Киеву.

Ранее Чехия поставила украинским военным самоходные артиллерийские установки (САУ) vz.77 Dana калибра 152 миллиметра. Однако в СМИ эти установки сочли устаревшими.

22 мая премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что послевоенное восстановление Украины является одним из приоритетов страны в период полугодового председательства в Европейском союзе (ЕС). Он отметил, что подобная задача предполагает мирную ситуацию на Украине.

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