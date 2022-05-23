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Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун»,- глава Пентагона

CentralAsia (CA) -  Власти Дании решили передать Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» и пусковые установки для них. Об этом рассказал глава Пентагона США Ллойд Остин во время брифинга.

Он добавил, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева. «Я особенно благодарен Дании, объявившей, что предоставит пусковую установку "Гарпун" и ракеты, чтобы помочь Украине защищать свое побережье», — отметил Остин.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США поставляли Украине вооружения задолго до начала спецоперации России, это стало возможно при содействии администрации президента Джо Байдена.

В начале апреля сообщалось, что Лондон также предложил передать Киеву противокорабельные ракеты «Гарпун» и средства контрбатарейной борьбы. В пакет помощи в том числе вошли барражирующие снаряды.

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