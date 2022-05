Монгольская песня возглавила пятерку лучших песен недели по версии Global News

CentralAsia (MNG) - В списке предложений на этой неделе есть очень интернациональный оттенок. Канада, США, Италия и даже Монголия. Чего ждать? — написал Алан Кросс автор Global News.

The Hu, This is Mongol

Сингл (лучшее шумовое развлечение)

Рекомендуем, если вам нравится (Recommend If You Like - RIYL): монгольский металл

Метал-группа номер один в Монголии (хорошо, единственная группа из Монголии, которую я могу назвать) скоро вернется со вторым альбомом, который они демонстрируют в своем текущем турне по Америке. (Канадских дат нет. Почему?) Этот первый сингл снова связывает монгольскую культуру с более широким миром металла. Черт, я уже слышу, как публика скандирует это. Вам не нужно знать язык, чтобы трясти головой.

2.Måneskin, Supermodel

Сингл (Сони)

RIYL: Истории успеха на Евровидении

Победа на Евровидении не гарантирует, что вы станете звездами мирового масштаба — на самом деле, победа на Евровидении может сработать против вас — но это не относится к итальянскому Måneskin, который становится все больше и больше. Этот новый трек, написанный в Лос-Анджелесе и спродюсированный Максом Мартином, должен помочь им сохранить восходящую траекторию. Для меня это звучит как Smells Like Teen Spirit, если бы это было написано Джоном Фрушанте из Chili Peppers. Их тур по Северной Америке в 2022 году также почти полностью распродан.

Антонио Санчес, I Think We’re Past That Now (с участием Трента Резнора и Аттикуса Росса)

Shift (Bad Hombre Vol. II) (Arts Music/WMG)

RIYL: Nine Inch Nails — сопутствующая музыка

Санчес — барабанщик, получивший четыре премии «Грэмми» и любящий сотрудничать с как можно большим количеством людей (Дэйв Мэтьюз, Пэт Метени, Родриго и Габриэла, Мешелл Ндегеочелло, Кимбра и другие). Этот трек включает вклад Трента Резнора и его партнера по написанию песен Аттикуса Росса. Результат такой же крутой, как вы надеетесь.

My Chemical Romance, The Fountains of Decay

Сингл (WMG)

RIYL: Очевидно, эмо начала нулевых.

Накрасьте ресницы тушью и уложите волосы в пучок, потому что возрождение эмо официально началось, когда MCR выпустили свой первый сингл после Fake Your Death 2014 года. На прошлой неделе в Великобритании начался сильно отложенный тур (во всем виноват COVID), который приведет их на Scotiabank Arena в Торонто с двумя концертами в сентябре, а также с еще одним концертом в Bell Center в Монреале.

The Tragically Hip, She Didn’t Know (Live)

Концерт в Roxy (Universal)

RIYL: Легальные версии бутлегов

Вернувшись в турне Road Apples, The Tragically Hip вкатились в The Roxy в Лос-Анджелесе 3 мая 1991 года. Продюсер Дон Смит был снаружи в мобильной записывающей установке, перекатывавшей ленту для Westwood One. Сорок минут этого сета транслировались (и были контрабандой), но так и не были официально выпущены как отдельный альбом. Это изменится 24 июня, когда весь набор будет выпущен в различных формах. Это должно вас разогреть.

