Подключена электростанция «Мянгад» для экономии электроэнергии из России

CentralAsia (MNG) - Солнечная электростанция «Мянгад» мощностью 10 МВт подключена к энергосистеме сомона Мянгад аймака Ховд.

По данным Министерства энергетики, электростанция будет вырабатывать 17-22 млн кВтч электроэнергии в год и экономить около 10 процентов от общего потребления в западном регионе, что позволит сэкономить в среднем 3,4 млрд тугриков (более $ 1 млн) в год на закупках энергии у Россия.

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