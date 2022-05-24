TMK Energy пересекает газоносный уголь на Snow Leopard-2 в Монголии

CentralAsia (MNG) - TMK Energy пересекла 70 м угля из верхнего угольного пласта на своем Snow Leopard-2 (SL-2) в районе Нарийн Сухайт Гурвантэс XXXV угольно-газового проекта в Южно-Гобийском бассейне Монголии.

SL-2 находится в 5 км к востоку от Snow Leopard-1 (SL-1), пробуренной в апреле, и является второй скважиной в программе из четырех скважин, запланированной в регионе.

Угольная развязка сделана на отметке 167 м. Предварительные результаты испытаний на десорбцию газа из керна показывают, что уголь имеет высокое содержание газа.

Результат обнадеживает, учитывая относительно небольшую глубину пересечения, где уголь обычно имеет более низкое содержание газа и более низкую газонасыщенность, заявила компания.

Компания планирует пробурить SL-2 примерно на 600 м, ориентируясь на те же пласты, что и SL-1. Также планируется провести внутрискважинные геофизические исследования и испытания на проницаемость скважины для получения данных о мощности и характеристиках угольных пластов.

Между тем, дальнейшие испытания в SL-1 подтвердили более высокое, чем ожидалось, содержание газа в первоначальных десорбционных образцах, в то время как 41 оставшийся образец из первой скважины продолжает давать газ. Общее содержание газа будет определено, когда скорость десорбции снизится до уровня, необходимого для окончательного измерения.

Как только все четыре скважины будут пробурены и испытаны, ТМК надеется, что полученные данные позволят ей преобразовать часть независимо сертифицированных 5,96 трлн куб.

Программа бурения финансируется фермерской компанией Talon Energy Ltd. в рамках двухэтапного соглашения на сумму 4,65 млн долларов США, заключенного в феврале 2021 года.

Первоначальное финансирование в размере 1,5 миллиона долларов было выделено на текущую программу бурения и испытаний четырех скважин. Второй этап (3,15 млн долларов) предусмотрен в бюджете программы пилотных скважин, запланированной на конец этого года, если Talon решит приступить ко второму этапу отчуждения.

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