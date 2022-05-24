Монголия выразила заинтересованность в сотрудничестве со Швецией в области возобновляемых источников энергии

CentralAsia (MNG) - Делегация во главе с г-жой Осой Линдестам, первым заместителем спикера Риксдага, парламента Королевства Швеция, находится с визитом в Монголии.

Делегацию принял член Великого Государственного Хурала, председатель Постоянной парламентской комиссии по безопасности и внешней политике Баттөмөр Баагаа.

В начале встречи председатель Постоянного комитета Б.Баттөмөр отметил, что две страны стремятся к расширению и развитию отношений, основанных на общих ценностях, таких как демократия, права человека, свобода и верховенство права.

«Мы заинтересованы в привлечении шведских инвестиций и расширении сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, зеленого роста, защиты окружающей среды, изменения климата, образования и науки. Чтобы внести свой вклад в защиту окружающей среды, мы придаем большое значение международной конференции «Стокгольм + 50», которая пройдет в Стокгольме 2-3 июня. Представители Министерства природы, окружающей среды и туризма будут представлять Монголию на конференции. Монголия работает с ЮНФПА и ЮНЕП над организацией специальной конференции на тему «Неотложные меры по сохранению биоразнообразия и изменению климата: восстановление степей и пастбищ как перспективное экологическое решение», — сказал Баттөмөр.

В 2022 году Монголия отмечает 20-летие своего участия в международных миротворческих операциях ООН. 16-18 июня 2022 года в Улан-Баторе пройдет международная конференция «Проблемы, вызовы и передовой опыт участия женщин в миротворческих операциях». Баттөмөр поблагодарил шведскую сторону за решение включить представителя на эту международную конференцию

Г-жа Оса Линдестам, первый вице-президент Риксда, поблагодарила председателя Постоянного комитета за то, что он нашел время для встречи с ним, и сказала, что рада тому, что ее визит в Монголию сегодня стал реальностью.

«Во время визита монгольских парламентариев в Швецию в 2009 году стороны обменялись мнениями о демократии и гендерном равенстве. Сегодня я хотела бы обменяться мнениями с представителями Женского собрания в парламенте и председателем Постоянного комитета по этому вопросу, а также возможностям для расширения сотрудничества. В этом году исполняется 100 лет со дня установления и развития демократии в нашей стране. «Даже спустя 100 лет наш демократический процесс все еще продолжается, и мы все еще сталкиваемся с трудностями», — сказала Баттөмөр Оса Линдестам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения