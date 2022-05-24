Министр иностранных дел Монголии принимает участие на форуме Давоса

CentralAsia (MNG) - 52-й Всемирный экономический форум, который несколько раз переносился из-за пандемии в 2021 и 2022 годах, пройдет 22-26 мая в Давосе, Швейцария.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, присутствовавшая на Всемирном экономическом форуме, приняла участие во встречах 23 мая на темы «Переосмысление и возрождение туризма», «Укрепление уязвимых рыночных экономик» и «Будущее демократии».

В тот же день министр иностранных дел Б.Батцэцэг провела двустороннюю встречу с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани и обменялась мнениями о монголо-катарских отношениях и сотрудничестве.

Давосский всемирный экономический форум (ВЭФ), традиционно проводимый ежегодно в январе с 1971 года, впервые проводится в мае этого года.

В швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. Все внимание на нем приковано к войне в Украине. Россия в форуме не участвует.

Форум проходит под девизом «Исторический поворот: государственная политика и бизнес-стратегия» и собирает около 2300 участников из 306 основных и отраслевых встреч, включая политику, экономику, бизнес, академические круги и СМИ.

Во главе государства и правительства более 300 делегатов из более чем 50 стран и правительств представят свои взгляды на текущую ситуацию в мире, а более 1250 представителей частного сектора представят свои наиболее перспективные технологии, бизнес и другие инновации.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) – это некоммерческий фонд со штаб-квартирой в Женеве, который был создан в качестве частной международной инициативы в 1971 году.

У него есть партнеры и члены, которые формируют бюджет организации: на данный момент это более 300 миллионов швейцарских франков, если верить последнему финансовому отчету ВЭФ.

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