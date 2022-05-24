За сутки в Монголии выявлено 74 новых случая заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно базе данных статистики здравоохранения страны, за последние сутки в Монголии выявлено 74 новых случая заражения COVID-19.

Из новых случаев 60 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и выявлено 14 случаев в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в базе данных статистики здравоохранения страны.

Скончался от опасной болезни за минувшие сутки один пациент. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 115.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения