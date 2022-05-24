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В Узбекистане в результате ДТП погибли пять пассажиров, в том числе 2 детей

CentralAsia (UZ) -  В результате столкновения двух легковых автомобилей в Сырдарьинской области погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщили в Службе безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.

Трагический инцидент произошел 23 мая примерно в 12:45 по местному времени на 234-м км автомагистрали A-376 в Хавастском районе Сырдарьинской области. В аварию попали автомобиль «Ласетти», за рулем которого находился 34-летний водитель, и «Нексия», которой управлял 52-летний узбекистанец.

На месте происшествия скончались два человека, еще три человека были госпитализированы с тяжелыми травмами, однако, несмотря на усилия врачей, они скончались. Еще один человек сейчас находится в больнице.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что 22 мая в Ташкентской области в результате лобового столкновение двух легковых автомобилей погибли два человека, в том числе младенец.

11 февраля этого года под председательством президента Узбекистана состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечению безопасности дорожного движения, где были отмечены основные причины ДТП.

В частности, 45% аварий происходит из-за игнорирования водителями правил, 25 % - из-за состояния дорог и инфраструктуры, 20 % – из-за несоблюдения правил пешеходами и 10 % – из-за отсутствия опыта у водителей.

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