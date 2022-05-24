Нефтяные специалисты Монголии изучают опыт в Италии

CentralAsia (MNG) - В Италию с деловым визитом прибыли исполнительный директор и инженеры Монгольского нефтеперерабатывающего завода, реализующего комплексный проект по строительству современного нефтеперерабатывающего завода в Монголии.

Они ознакомились с генеральным проектно-конструкторским пакетом (BDEP) компании Kinetics Technology, лицензиата установки производства водорода нефтеперерабатывающего завода, и ознакомились с технической документацией.

Они также изучили деятельность компании, программное обеспечение симулятора оператора нефтеперерабатывающего завода, проектирование трубопроводов водородных установок, 3D-проектирование, конструкцию котла риформинга, режимы работы, возможность модульной транспортировки объектов по производству водорода и строительные работы.

Кроме того, они ознакомились с программой симулятора нефтеперерабатывающего завода, разработанной инженером-диспетчером заказчика НПЗ «Прометей», получили необходимые технические консультации от инженера Заказчика и провели техническое совещание.

Они также изучили опыт нефтеперерабатывающего завода с установкой по производству водорода, лицензированной Kinetics Technology.

НПЗ IPLOM (Industria Piemontese Lavorazione Oli Minerali) в Бусалле, Женова, имеет около 100-летнюю историю, перерабатывает 1 890 000 тонн нефти в год и по мощности он близок к строящемуся в Монголии заводу. По данным Монгольского нефтеперерабатывающего завода, компания производит дизельное топливо, битум и мазут с содержанием серы 0,1 процента, а также экспортирует их для внутреннего спроса.

Компания IPLOM установила на Монгольском нефтеперерабатывающем заводе технологические установки, включая обычную и вакуумную перегонку, гидроочистку дизельного топлива, производство водорода, гидрокрекинг, регенерацию аминов, очистку вод от серы и отделение серы. Монгольские инженеры изучили их методы эксплуатации, строительства и планирования промышленных технологических объектов.

Они также ознакомились с кадровой политикой и организацией перерабатывающего предприятия и изучили возможности дальнейшего сотрудничества.

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