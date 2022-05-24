В аэропорту Ташкента прошел оперный флешмоб (видео)

CentralAsia (UZ) - Симфонический оркестр Узбекистана в сопровождении хора под руководством дирижера Комолиддина Уринбаева провели флешмоб в международном аэропорту «Ташкент».

Мероприятие стало частью масштабного фестиваля оперы, который в эти дни проходит в разных локациях столицы.

23 мая в зале прилета международного аэропорта Ташкента вдруг зазвучал отрывок из Девятой симфония Бетховена. Пассажиры оборачивались, а из толпы все появлялись и появлялись люди с музыкальными инструментами в руках. Когда в зале собрался целый оркестр, из толпы зазвучали оперные голоса.

«Вся задумка флешмоба заключалась в том, что музыканты и вокалисты были одеты в повседневную одежду, выходили с разных концов зала, и их просто невозможно было отличить от пассажиров и сотрудников аэропорта. Это было очень необычно. Пассажиры, ждавшие свой багаж, явно не ожидали увидеть в зале оркестр и настоящих оперных артистов. Поэтому мы решили, что одного такого перфоманса недостаточно и спустя четыре часа провели второй флэшмоб», - отметили в пресс-службе управляющей компании Uzbekistan Airports.

Всего в акции приняли участие 80 музыкантов и 35 вокалистов. Оркестр исполнил отрывки из Девятой симфонии Бетховена, попурри «Она юртим оханглари», Андижанскую польку и композицию Ботира Закирова «Умид». В общей сложности культурный флэшмоб охватил около 800 пассажиров, прибывших из Москвы, Дубая, Тель-Авива, Джидды и Франкфурта.

Организатором фестиваля оперы, который проходит с 8 по 29 мая, выступил хокимият столицы совместно с симфоническим оркестром Узбекистана. Цель фестиваля – популяризировать оперное искусство и привлекать как можно больше зрителей на концерты классической музыки.