Зеленский заявил о готовности к обмену пленными с Россией «хоть завтра»

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов провести в ближайшее время обмен пленными с Россией. По его словам, этот процесс необходимо активизировать и к нему следует привлечь как можно больше государств.

«Нужно активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный... У нас сегодня несколько тысяч человек, вы знаете, что они находятся в плену. Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства мы подключили, и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и много стран, но это сложно»,— сказал Зеленский, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил обмен пленных с «Азовстали». При этом он отметил, что вопросы обмена не находятся в компетенции его министерства.

В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о запрете обмена членов «Азова» на пленных россиян, а само подразделение рекомендовали признать террористической организацией.