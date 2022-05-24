26 мая состоится открытый форум Falling Walls Lab Mongolia’2022

CentralAsia (MNG) - Организаторы конкурса научных идей Falling Walls Lab Mongolia’2022 приглашают аспирантов, молодых учёных, студентов и молодых предпринимателей с инновационными идеями к участию в региональном этапе конкурса в Улан-Баторе.

Форум Falling Walls Lab Mongolia состоится 26 мая 2022 года в 14:00 в конференц-зале 502 Библиотеки Национального университета Монголии и на онлайн-платформе www.zoom.us.

The Falling Walls Lab – международный форум, который направлен на выявление проектов и разработок, которые смогут изменить мир в будущем. Цель форума – продвигать инновационные идеи и связывать между собой перспективных ученых и предпринимателей из всех областей в мировом масштабе.

Победитель отправится на финальный тур Falling Walls Lab, который состоится 7 ноября 2022 года в Берлине, и представит там свои идеи на суд профессионального жюри экспертов от науки и бизнеса, а также общественности.

Параллельно проходящая международная конференция дает уникальную возможность установить контакты с молодыми учеными из 60 стран, а также с ключевыми фигурами науки, экономики и политики. Три победителя финального этапа Falling Walls Lab в Берлине получат титул "Falling Walls Young Innovator of the Year“ и денежную премию.

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