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Сотни грузовиков стоят в очереди на границе Казахстана и Кыргызстана

CentralAsia (KZ) -  Две сотни большегрузов простаивают в очереди на контрольно-пропускном пункте «Кен-Булун» на границе Казахстана и Кыргызстана, сообщает Хабар24.

Водители фур рассказали, что не могут пересечь пограничный пункт вот уже вторые сутки. Причин длительных задержек пропуска дальнобойщикам не сообщают. При этом водители отмечают, что все, кто сейчас стоит у приграничной зоны — не провозят грузы, все фуры пустые.

Чаще всего причиной задержек на постах границы Казахстана и Кыргызстана становится проверка товаров, которые провозят водители. Кыргызстанская сторона не раз отмечала, что очереди образуются из-за медленной работы пограничных пунктов со стороны Казахстана. Казахстан, в свою очередь, ссылается на регулярные нарушения в сопроводительных к грузам документах.

Что стало причиной скопления грузовиков на этот раз, пока не известно. Власти стран пока не прокомментировали ситуацию.

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