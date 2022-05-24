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В Казахстане предписали повторно ревакцинироваться от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова приняла новое постановление по вопросам ревакцинации, передает Orda.kz.

В частности предусматривается, что ревакцинации против коронавируса подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев.

Ревакцинируются против коронавируса лица, получившие полный курс вакцинации против КВИ и лица, ранее получившие первую ревакцинацию, с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ.

Повторной ревакцинации против КВИ подлежат лица, имеющие высокий риск инфицирования КВИ (по приоритетности):

1.медицинские работники;

2.контингент и персонал медико-социальных учреждений;

3.сотрудники силовых структур;

4.педагоги;

5.контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;

6.лица старше 50 лет.

Настоящее постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.

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Коронавирус в Казахстане
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