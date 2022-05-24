Голливудский проект Godsend будут сниматься в Монголии

CentralAsia (MNG) - Голливудские и монгольские продюсеры объединяются, чтобы начать съемки эпопеи о Чингисхане полностью в Монголии, начиная с зимы 2023 года.

Режиссером Godsend является опытный продюсер из Лос-Анджелеса Венди Крам, а также продюсеры Скотт Розенфельт («Один дома», «Мистическая пицца»), Джей Ди ДеВитт и Джейсон Мэндл.

Джей Лиотта пишет сценарий, действие которого происходит в Монголии 13-го века и рассказывает историю геополитического конфликта, в ходе которого маловероятные партнерские отношения преодолевают культурные, идеологические и личные разногласия.

Это сильный порыв для Монголии, в проекте будут задействованы местные инвесторы и таланты, и он нанесет порыв по стране, введя потенциальную скидку в размере 45% в январе этого года.

«Мы очень рады, что здесь будут снимать «Godsend», — сказала KFTV Ч. Ундрал, председатель Национального совета по кинематографии Монголии. «С момента объявления о поощрении мы получили большой интерес со стороны международных продюсеров, и у нас есть несколько корейских проектов, которые будут сниматься в Монголии».

Новый кэшбэк в Монголии предлагает возмещение до 30% комиссии за размещение, если потрачено $500 тыс. Плюс потенциальное дополнительное 10% культурное поощрение для проектов, демонстрирующих монгольскую культуру и наследие, и дополнительное 5% поощрение к заработной плате для иностранных художников, которые работают над фильмом, снятым в Монголии.

«Старый Голливуд имел историю культурного присвоения и заблуждений. Но теперь, с глобализацией и большей культурной осведомленностью, у нас есть возможность более точно изображать исторических личностей. Спустя почти семь десятилетий после «Завоевателя» наша кросс-культурная продукция направлена на то, чтобы обновить то, как мир понимает монгольский народ и его богатую историю», — сказал Лиотта.

Еще один проект, съемки которого запланированы в Монголии, — это драма Кевина Спейси 1242 – Gateway to the West - («1242 — Ворота на Запад»).

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