ВОЗ не считает необходимой массовую вакцинацию против оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Вспышка оспы обезьян за пределами стран Африки не потребует срочной массовой вакцинации, сообщил Reuters представитель ВОЗ Ричард Пибоди.

В организации отметили, что контролировать распространение заболевания поможет соблюдение правил личной гигиены.

«Самое главное - безопасное сексуальное поведение, качественная гигиена, регулярное мытье рук. Все эти вещи помогут ограничить распространение вируса», - отметил он.

Пибоди сообщил, что запас вакцин и антивирусных препаратов, который возможно немедленно использовать, ограничен. Основными мерами по контролю вспышки должны стать отслеживание контактов и карантин.

Также сообщается, что вирус распространяется «не очень легко» и на данный момент не вызвал серьёзных случаев течения болезни.

Ученые пытаются выяснить, что именно вызвало всплеск заражения в странах, для которых эта болезнь нетипична. Также, по данным издания, у специалистов пока нет доказательств того, что вирус мутировал.

В ВОЗ отмечают, что специальной вакцины от этого заболевания нет, но при этом эффективна предшествующая вакцинация против натуральной оспы. «Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня», — отмечают в организации.

По данным ВОЗ, случаи заражения подтверждены в 12 странах.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.