В Узбекистане за сутки выявлены 5 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:13, 24 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 945. В течение прошедших суток зафиксированы 5 новых случаев, сообщает Минздрав.
Все заболевшие зарегистрированы в столице.
За день выздоровели 7 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237168).
На лечении находятся 140 больных COVID-19.
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