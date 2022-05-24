В Узбекистане за сутки выявлены 5 инфицированных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 945. В течение прошедших суток зафиксированы 5 новых случаев, сообщает Минздрав.

Все заболевшие зарегистрированы в столице.

За день выздоровели 7 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237168).

На лечении находятся 140 больных COVID-19.