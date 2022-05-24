экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Узбекистана и помощник Госсекретаря США обсудили перспективы развития отношений

CentralAsia (UZ) -  Во вторник, 24 мая, и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с помощником Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу, прибывшим с визитом.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-американских отношений в различных сферах, сообщили в МИД РУз.

Состоялся также обмен мнениями по региональным и международным вопросам. Высоко оценены усилия Узбекистана по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и продвижению проектов, призванных содействовать установлению долгосрочного мира и экономическому восстановлению этой страны.

Подчеркнута важность тщательной подготовки следующей сессии Диалога стратегического партнерства в Вашингтоне и его отраслевых встреч на уровне экспертов.

Подтверждена приверженность Узбекистана и Соединенных Штатов к продолжению сотрудничества в рамках формата «С5+1» в целях достижения конкретных результатов в сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • IPO банков должно начаться до выборов в Монголии
  • Монголия примет сессию COP17 в 2026 году
  • Тело ребенка на свалке в Алматинской области: мать и дядя признались в убийстве


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com