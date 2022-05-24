Глава МИД Узбекистана и помощник Госсекретаря США обсудили перспективы развития отношений

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 24 мая, и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с помощником Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу, прибывшим с визитом.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-американских отношений в различных сферах, сообщили в МИД РУз.

Состоялся также обмен мнениями по региональным и международным вопросам. Высоко оценены усилия Узбекистана по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и продвижению проектов, призванных содействовать установлению долгосрочного мира и экономическому восстановлению этой страны.

Подчеркнута важность тщательной подготовки следующей сессии Диалога стратегического партнерства в Вашингтоне и его отраслевых встреч на уровне экспертов.

Подтверждена приверженность Узбекистана и Соединенных Штатов к продолжению сотрудничества в рамках формата «С5+1» в целях достижения конкретных результатов в сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.