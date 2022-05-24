Туркменистан и Казахстан обсудили поставки газа

CentralAsia (TM) - Президент Сердар Бердымухамедов на днях принял прибывшего в Туркменистан первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, сообщило госинформагентство ТДХ.

На встрече были достигнуты договоренности по поставкам туркменского газа в Казахстан. Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в реализации проекта по строительству на территории Туркменистана терминала для хранения зерна, пишет издание.

В этот же день ТДХ опубликовало послание президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева к коллеге, в котором он напомнил, что «в октябре прошлого года были достигнуты конкретные договоренности об осуществлении перспективных проектов в газовой отрасли, а также строительстве зернового терминала на туркмено-афганской границе». Для обсуждения этих проектов Роман Скляр и был направлен в Ашхабад.

На сайте правительства Казахстана кратко сообщается, что стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, сельскохозяйственной и энергетической сферах, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Токаева в Туркменистан. Роман Скляр также провел переговоры с вице-премьерами Шахымом Абдрахмановым (курирует нефтегазовую отрасль), Чары Гылыджовым (курирует сферу торговли) и Эсенмыратом Оразгельдиевым (курирует сферу АПК).

24-25 октября 2021 года состоялся государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан. На брифинге он сообщил, что Казахстан готов увеличить поставки в Туркменистан продукции металлургической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы. Кроме того, было отмечено, что Казахстан также готов существенно нарастить импорт туркменского газа.

На прошедшем 11 января заседании Организации тюркских государств глава МИД Рашид Мередов сообщил, что начиная с марта этого года Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа и электроэнергии Казахстан.

В феврале этого года Роман Скляр посетил Ашхабад, где с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и вице-премьером Сердаром Бердымухамедовым обсудил реализацию договоренностей, достигнутых в ходе госвизита главы Казахстана в Туркменистан.