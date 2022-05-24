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Президент Туркменистана с вертолета осмотрел стройки Ашхабада

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на днях с борта вертолета проинспектировал строительство различных объектов в Ашхабаде, сообщает госинформагентство ТДХ.

На площадке у памятника Фраги Сердару Бердымухамедову показали схемы систем освещения монумента и парка. Чиновники также доложили о том, как в дизайне комплекса и на прилегающей территории будут исполнены строки из произведений поэта. В то же время на главной стене у подножия памятника уже выгравировали цитату экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Последний раз место строительства 60-метрового памятника поэту Махтумкули Фраги Сердар Бердымухамедов проинспектировал 27 апреля. Тогда вице-премьер по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова сообщила о подготовке торжественных мероприятий к открытию памятника, которое состоится 27 июня в День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

Ранее планировалось открыть памятник в июне 2021 года.

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