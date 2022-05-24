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Узбекистан возобновил экспорт газа в Китай после 4-месячного перерыва

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан возобновил экспорт газа в Китай, приостановленный в начале года для удовлетворения внутреннего спроса, передает Еurasianet.org.

Правительство не объявляло о возобновлении поставок, но из китайских данных видно, что Ташкент вновь экспортирует газ по трубопроводу Центральная Азия — Китай, начинающемуся в Туркменистане и проходящему через Узбекистан и Казахстан.

Как сообщил со ссылкой на Главное таможенное управление Китая посвященный вопросам энергетики российский веб-сайт Neftegaz.ru, за первые четыре месяца этого года Узбекистан экспортировал в Китай газа на 132,8 млн долларов.

Объем экспортированного газа не уточняется.

В период с января по апрель крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай был Туркменистан, поставивший газа на 2,87 млрд долларов. Стоимость газа, поступившего из Казахстана, составила 270,6 млн долларов.

Казахстан и Узбекистан занимают, соответственно, четвертое и пятое места по объему экспорта трубопроводного газа в КНР.

Обе страны заявляли, что планируют в ближайшие годы прекратить экспорт газа, чтобы обеспечить удовлетворение растущего внутреннего спроса.

Ташкент назначил прекращение экспорта на 2025 год.

Это позволит использовать освободившийся газ для производства дополнительной электроэнергии, чтобы преодолеть возникающие в Узбекистане каждую зиму нехватки мощности.

Согласно опубликованным в этом месяце официальным данным, за последние три года подача газа на электростанции увеличилась на 13 процентов, а его подача домохозяйствам — на 30 процентов.

Правительство объявило, что действующая сейчас система субсидий для частных потребителей будет реформирована так, что цены будут субсидироваться лишь до определенного количества израсходованного газа. Потребители, превысившие этот предел, величина которого еще не была объявлена, будут платить за израсходованный газ по рыночным ценам.

Дополнительный газ, который появится после прекращения экспорта, также будет использоваться для производства продукции с высокой добавленной стоимостью — например, пластмасс, — более доходной, чем продажа сырья.

Узбекистан уже начал сокращать объем экспорта, который почти полностью идет в Китай, готовясь к его постепенному прекращению. 18 мая правительство заявило, что в этом году Ташкент планирует экспортировать 3,3 миллиарда кубометров газа, в то время как в 2019 году эта цифра составляла 12,2 миллиарда кубометров.

Казахстан планирует прекратить экспорт газа после 2024 года, так как внутренний спрос на него растет, а объемы добычи не увеличиваются, сказал в прошлом месяце министр энергетики Болат Акчулаков.

Он предупредил, что при этом вырастут цены на газ для внутренних потребителей, которые сейчас субсидируются за счет экспорта.

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