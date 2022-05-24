экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Миллионеры потребовали от мировых лидеров обложить их новыми налогами

CentralAsia (CA) -  Группа миллионеров потребовала от мировых лидеров, приехавших на Давосский экономический форум, обложить их новыми налогами, чтобы сократить глобальное неравенство.

«Наши правительства по-прежнему ничего не делают для преодоления вопиющего неравенства. Вместо этого они встречаются за закрытыми дверями, участвуя в выставке частных богатств. В этом году ещё четверть миллиарда человек окажутся в условиях крайней нищеты. Пришло время сбалансировать мир. Пришло время обложить налогом богатых», – сказала Марлен Энгельхорн, одна из протестующих миллионеров.

Акцию организовали участники группы "Патриотические миллионеры". Группа впервые собралась в США в 2010 году, чтобы потребовать отменить налоговые льготы для богатых, введённые бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим. С тех пор к организации присоединились более 200 состоятельных людей. Миллионеры выступают среди прочего за повышение минимальной оплаты труда и совершенствование прогрессивной налоговой шкалы.

Традиционный экономический форум в швейцарском Давосе открылся 22 мая 2022 года. В сессиях примут участие более двух тысяч человек – выступят представители политических и бизнес-элит, в том числе лидеры государств.

Одной из главных тем саммита станет спецоперация России в Украине и её последствия. Участников из России на форум не пригласили.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Ташкенте выявили случаи незаконной продажи туркменского маната
  • Монголия заявила, что готова помочь Северной Корее в ее усилиях по борьбе с COVID-19, — The Korea Herald
  • 26 мая состоится открытый форум Falling Walls Lab Mongolia’2022


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com