Абдулазиз Камилов провел беседу с министром иностранных дел Саудовской Аравии

Министр Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) - На этой неделе состоялся телефонный разговор заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан по иностранным делам и вопросам безопасности Абдулазиза Камилова с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом ибн Фархан ибн Абдуллой.

О переговорах официальных лиц двух стран сообщило официальное информационное агентство Саудовской Аравии. Агентство представило Абдулазиза Камилова в качестве спецпредставителя президента.

Стороны обсудили двусторонние отношения, направления развития обеих стран, последние события на региональной и международной аренах, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Абдулазиз Камилов с 27 апреля 2022 года является заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана по внешней политике и безопасности.