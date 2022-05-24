Абдулазиз Камилов провел беседу с министром иностранных дел Саудовской Аравии

- Узбекистан, политика
- 12:59, 24 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - На этой неделе состоялся телефонный разговор заместителя секретаря Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан по иностранным делам и вопросам безопасности Абдулазиза Камилова с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом ибн Фархан ибн Абдуллой.
О переговорах официальных лиц двух стран сообщило официальное информационное агентство Саудовской Аравии. Агентство представило Абдулазиза Камилова в качестве спецпредставителя президента.
Стороны обсудили двусторонние отношения, направления развития обеих стран, последние события на региональной и международной аренах, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
Абдулазиз Камилов с 27 апреля 2022 года является заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана по внешней политике и безопасности.