Войска РФ окружают Северодонецк и Лисичанск, — Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска оказывают интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии столкновения и в глуби обороны украинских войск в Донецком, Слобожанском и Южнобугском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно недалеко от Лисичанска и Северодонецка. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 24 мая.

По данным Генштаба, к северу от Харькова войска РФ закрепляются на западной и северной окраинах Терновой - поселка вблизи от российской границы.

Российские войска пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск, а также выйти на админграницы Луганской области. Российская армия намерена форсировать Северский Донец в районе границы Донецкой и Луганской областей. Там развернуты дополнительные силы артиллерии, сообщает Генштаб.

Войска РФ «улучшили тактическое положение» у Василевки - села под Соледаром, которое выходит на трассу Лисичанск-Бахмут, «дорогу жизни» для луганских сил ВСУ.

Российские военные вчера нанесли авиаудар по позициям украинских войск в Белополье Сумской области, пишет Генштаб.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам украинского государства с территории Белоруссии. Войска РФ переместили дивизион ОТРК «Искандер-М» в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 16 российских атак, уничтожены 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один автомобиль. Авиационные подразделения Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины уничтожили 6 БПЛА, вражескую крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин.