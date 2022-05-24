МВД Таджикистана назвало 46 жителей Рушана членами «преступных группировок»

CentralAsia (TJ) - МВД Таджикистана назвало 46 жителей Рушанского района ГБАО членами «преступных и экстремистско-террористических группировок», принимавших участие в митингах, все они задержаны. Их родные заявляют, что это – мирные жители, которые не были причастны ни к каким преступным, в том числе террористическим, действиям.

По данным сайта МВД, эти 46 человек приняли участие в митингах 15-18 мая в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Список был опубликован двумя частями – в первый раз с именами 19 человек, во второй раз в него попали имена еще 27 человек. Судя по коротким сообщениям, которые сопровождают фото задержанных, в их домах были обнаружены оружие и боеприпасы.

В целом задержанные были членами группировок, возглавляемые тремя лицами. Это Холбаш Холбашев, Ёдгор Гуломхайдаров и Кулмахмад Паллаев.

В списке, опубликованном МВД Таджикистана, в качестве членов «организованной преступной группы» Холбашева упоминаются Саидаброр Шодавлатов и Сарбаланд Холбашев. Один из жителей Рушана сказал, что хорошо знает Сарбаланда, брата Холбаша.

На опубликованных МВД фотографиях видны синяки на лицах некоторых задержанных. Среди задержанных - мужчины в возрасте от 24 до 53 лет.

Среди якобы «сдавшихся добровольно» - Амирбек Каёбеков и Нуриддин Саидов, бывшие руководители отделений запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения в Рушанском районе, а также 15 членов «преступной группировки Холбаша Холбашева».

Холбаш Холбашев, высокопоставленный офицер таджикских погранвойск, который, по утверждению властей, был одним из организаторов митингов, является бывшим мужем гражданской активистки Ульфатхоним Мамадшоевой.

Он пропал одновременно с арестом Мамадшоевой, и власти не сообщили, где он находится, хотя выдвинули против него обвинения. Согласно имеющейся информации, Холбашев недавно находился в приграничной зоне в Исфаре.

Ульфатхоним Мамадшоева, находящаяся под стражей, перед арестом заявила, что не совершала ничего противозаконного. Еще одним человеком, обвиненным властями в организации митингов на прошлой неделе, был Мамадбокир Мамадбокиров, убитый 22 мая в Хороге. Неизвестно, при каких обстоятельствах и кем он был убит.

УМВД по ГБАО сообщило, что Мамадбокиров был убит в ходе «внутренних разборок криминальных групп», но другие источники говорят, что он был застрелен снайпером.

Ситуация в Рушанском районе обострилась 17 мая после того, как группа жителей перекрыла дорогу Душанбе-Хорог. Утром 18 мая в Рушанском районе произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу Душанбе-Хорог и попытались препятствовать движению боевой техники в сторону административного центра ГБАО. В результате несколько человек погибли и получили ранения.

Как сообщило МВД, операция началась после того, как протестующие напали на автомашину специального антитеррористического подразделения ГКНБ, убив одного офицера и ранив 13 военнослужащих.

18 мая власти заявили, что проводят там «контртеррористическую» операцию, и назвали протестующих членами преступных групп, которые получали указания о дестабилизации обстановки в регионе из-за рубежа. Жители же, принимавшие участие в протестах, говорят, что у них не было оружия и что они вышли на улицу, чтобы защитить свои права и предотвратить эскалацию в Хороге.

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