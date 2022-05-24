Взрывной рост рождаемости в Казахстане: карантинный беби-бум продолжается

CentralAsia (KZ) - Годы пандемии, закрывшие казахстанцев по домам, повлияли на взрывной рост рождаемости в стране. 3 из 10 казахстанских беби-бумеров рождены в многодетных семьях, сообщает Еnergyprom.kz.

Начался казахстанский беби-бум в 2020 году — 426,8 тыс. малышей. Однако 2021 год побил и этот рекорд – 446,5 тыс. новорожденных, то есть плюс 4,6% к 2020 году и сразу плюс 11% — к «докоронавирусному» 2019 году. Только за 3 месяца этого года на свет появились 95,6 малышей, то есть беби-бум продолжается и в 2022 году.

Коэффициент рождаемости в 2021 году также поставил новый рекорд: 23,5, то есть на 10 тыс. казахстанцев приходится уже 235 новорождённых. Для сравнения: 20 лет назад коэффициент составлял лишь 14,91 — это 149 новорождённых на 10 тыс. человек населения.

Более того, коэффициент суммарной рождаемости достиг 3,32: на одну женщину приходится в среднем уже более 3 детей — такие рекордные показатели в РК фиксируются только в последние два года. Для сравнения: в 1999 году коэффициент составлял всего 1,8, то есть не каждая казахстанка рожала даже второго ребенка.

Примечательно, что сразу 125,1 тыс. детей, или 28% от общей численности новорождённых в 2021 году родились в многодетных семьях, то есть стали четвёртыми и более по очерёдности рождения. Напомним: в РК многодетной считается семья, в которой воспитываются 4 ребёнка или более. Более того, 95 малышей были рождены в семьях с десятью и более детьми.

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