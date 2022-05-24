В Молдавии задержан бывший президент Игорь Додон по делу о госизмене

Игорь Додон

CentralAsia (CA) - Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям, в том числе о государственной измене, пишет «Комсомольская правда — Молдова» со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Марианну Керпек.

Несколькими часами ранее в ведомстве сообщили об обысках в доме бывшего главы государства. В прокуратуре заявили, что Додона подозревают по трем статьям УК: 337 (измена родине), 343 (пассивное коррумпирование) и 330.2 (незаконное обогащение).

Уголовное дело против Додона завели 18 мая из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 году. На кадрах от 2019 года бывший глава Демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают тогда еще президенту пакет, в котором, по словам Реницэ, находится крупная сумма. Додон с Плахотнюком обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством. TV-8 сообщал, что глава государства при этом говорил о «записках», которые он «постоянно» пишет президенту России Владимиру Путину.

Сразу после публикации видео прокуратура отказалась возбуждать дело, не выявив на обнародованных кадрах «элементов преступления», но в мае 2022 года Апелляционная палата отменила это решение суда.

Додон отрицал, что получал деньги от Плахотнюка. Он обвинил правоохранительные органы в попытке добиться его «бегства из страны» и отвлечь внимание от проблем Молдавии.

Игорь Додон занимал пост президента Молдавии с декабря 2016 года по декабрь 2020 года.