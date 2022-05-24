В Ташкенте пользователи соцсетей раскритиковали дизайн скамеек метрополитена, напоминающих гробы

CentralAsia (UZ) - В соцсетях 23 мая вызвали обсуждения фотографии скамеек ташкентского метро, которые пользователям напомнили по своей форме гробы. Некоторые пользователи посчитали, что такой дизайн выглядит пугающим.

В метрополитене прокомментировали дизайн скамеек.

«Сиденья на станции «Алмазар» установлены в декабре 2020 года, дизайн выполнен в простом стиле. Эти места не имеют никакого символического значения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сиденья для ожидания расположены особым образом с двухсторонним открытым верхом.

Во вторник, 24 мая, скамейки уже были переставлены местами, и теперь они не выглядят как гробы.

.