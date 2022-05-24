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Кто прививался от натуральной оспы, защищен от оспы обезьян, — Роснадзор

CentralAsia (CA) -  В России есть значительная иммунная прослойка, необходимая, чтобы купировать распространение оспы обезьян, из-за проводившейся вакцинации от натуральной оспы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Благодаря ранее проводившейся массовой вакцинации от натуральной оспы в России есть значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет.

В ведомстве также подчеркнули, что вероятность завоза оспы обезьян в Россию оценивается как низкая. Причиной является ограничение авиасообщения с большинством стран, где зафиксированы случаи заболевания.

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