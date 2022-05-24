Происходящее на Украине — это схватка между НАТО и Россией, - бывший советник президента Франции Пьер Лелуш

Пьер Лелуш

CentralAsia (CA) - Аналитик, бывший дипломатический советник экс-президента Франции Жака Ширака и экс-депутат от республиканской партии Пьер Лелуш на страницах издания Valeurs Аctuelles призывает уйти от упрощенного взгляда на украинский конфликт. Он высказывает важную мысль: именно демонизация России мешает Западу предложить обеим сторонам достойные условия мира.

— Конфликт на Украине бушует уже почти три месяца. Он все больше принимает очертания противостояния России и западного мира на фоне призрака ядерной эскалации. В этой ситуации трудно найти выход...

— На самом деле, мы находимся в чрезвычайно тревожной фазе конфликта. Его масштаб изменился три недели назад благодаря массированному вмешательству Соединенных Штатов. На наших глазах разворачивается борьба с нулевой суммой между двумя крупными ядерными сверхдержавами, каждая из которых не хочет отступать. («Игра с нулевой суммой» — термин теории игр, обозначающий игру-схватку, в которой выигрыш одного означает проигрыш другого). С одной стороны, американцы обещают «ослабить» Россию, чтобы она больше не представляла угрозы для соседей, с другой — президент РФ Владимир Путин утверждает, что поражение для него — исключенный вариант. Беспрецедентная ситуация со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года.

— США начали оказывать более масштабную поддержку Украине. Однако они утверждали в начале конфликта, что не собираются вмешиваться с участием своих граждан. Как вы это объясните?

— После вывода американских войск из Афганистана, произошедшего при весьма грустных обстоятельствах, президент Джо Байден был одержим идеей положить конец мелким войнам, начинавшимся одна за другой после 11 сентября 2001 года. Байден хотел бы сосредоточиться на китайской угрозе, самой большой проблеме современной эпохи для Соединенных Штатов. А на Украине еще до вмешательства России очень активно действовала американская служба разведки. Ее разоблачения о военных планах России в феврале выбили почву из-под ног Путина. Он рассматривал возможность «спецоперации», искал повод. Но события стали разворачиваться в неконтролируемо быстром ритме, и Россия оказалась втянута в конфликт.

Изначально американцы приготовились лишь осудить Россию и помогать Украине за счет адресных поставок противотанковых и противовоздушных средств. В сочетании с масштабными экономическими санкциями в отношении России это и должно было стать наказанием. Но в последнее время, учитывая сопротивление украинцев, сообщения собственной пропаганды о неудачах российской армии и особенно волну возмущения Россией на Западе, Вашингтон радикально изменил планы своего участия в этом конфликте.

Еще во время не анонсировавшегося, неожиданного визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев 24 апреля последовали обещания экономической помощи. А когда затем последовал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 1 мая, США утвердили новый план помощи Украине на сумму в 40 млрд долларов, из которых 20 млрд предназначались для поставки вооружений. Это больше, чем годовой бюджет оснащения всех французских вооруженных сил.

— Похоже на не очень продуманное решение пойти ва-банк…

— Да, сегодня заявленная цель войны не что иное, как победа Украины и вывод российских войск. Что касается угроз Путина, что дело может дойти и до ядерного оружия, то в Вашингтоне опять сошлись во мнении, что он блефует... Это рискованное поведение. И оно не может обнадеживать тех, кто живет между двумя сверхдержавами.

— Это не объясняет внезапного ужесточения действий администрации Байдена.

— Тут ряд факторов наложились друг на друга, вызвав столь опасное поведение Байдена. Украина стала главной проблемой на промежуточных выборах в США. Именно здесь Байден нашел консенсус между демократами и республиканцами. Доказательство: никто из республиканцев не высказался против неожиданного визита Нэнси Пелоси в Киев, где она попала в руки лично водившего ее по своим владениям президента Владимира Зеленского. Сенаторы-республиканцы также совершили паломничество в Киев. США рассматривают победу в этом конфликте как способ навсегда избавиться от российской угрозы, дать новый импульс Североатлантическому альянсу и вернуть себе лидерство в Европе.

Плюс им кажется, что победа на Украине над российским «супостатом» — это еще и прекрасная возможность похоронить идею европейской обороны, предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном. А еще американцам грезится, что после такой победы США заменят российские поставки газа в Европу своим сланцевым газом. Плюс у американцев уже давно существует план экспортировать в Европу оружия на десятки миллиардов долларов. На данный момент американцы решили, что получают большую выгоду от этого конфликта…

— Может, российская армия просто оказалась неподготовленной?

— Русские до конца надеялись, что сила не понадобится, они понимали, что вариант с насилием крайне рискован. Поэтому начало конфликта могло стать и для русских неожиданностью. Путин хотел повторить крымский сценарий за несколько дней, но серьезно ошибся, переоценив возможности своей армии.

— В знак солидарности с Украиной с начала конфликта Франция увеличила отправку в эту страну военной техники и гуманитарной помощи. Можно ли сказать, что мы стали соучастниками конфликта?

— Происходящее — это схватка между НАТО и Россией. Такое обозначение для конфликта будет точнее, чем определение «русско-украинский». Именно благодаря информационной помощи Вашингтона и НАТО в целом Украине удается ликвидировать российских генералов и потопить российский ракетный крейсер. А это значит, что мы де-факто участвуем в украинском конфликте, название которого предпочитаем не уточнять. В любой момент все может выйти из-под контроля. Поставка на Украину тяжелых вооружений, в том числе и Францией, не может не сказаться на ходе конфликта. Мы в любой момент можем попасть в страшную воронку, вылезти из которой не будет возможности у нас, европейцев.

— Что вы имеете в виду?

— Когда конфликт построен на пиаре и эмоциях, больше нет никакой возможности вести дискуссию. Как вести переговоры с собеседником, которого сам Байден представил нам как «убийцу», «военного преступника» и «организатора геноцида», который не должен оставаться у власти?

— С другой стороны, вам могут возразить, что и наш противник не вполне вежлив, пытаясь подвести к ситуации, когда переговоры будут вестись с приставленным к нашей голове пистолетом…

— Как сказал мне однажды Ицхак Рабин, мир заключается с врагом, а не с другом. В какой-то момент нам придется сесть за стол переговоров, договориться о прекращении огня и найти дипломатический выход. С этой точки зрения Эммануэль Макрон правильно делает, что хотя бы поддерживает контакты с российским президентом. Только так можно предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта глобального масштаба.

— Мы везде читаем, что Зеленский выиграл информационную битву у Путина. Это так?

— Да, пиар Зеленского был крайне эффективным. А его фраза: «Мне нужны боеприпасы, а не такси» запомнилась. Его стратегия заключалась в том, чтобы интернационализировать конфликт, он воображает себя Черчиллем. Сорвавшим блиц-криг. Как и Великобритания того времени, Украина стала оборонительным бастионом свободного мира. Это сходство усилилось в понедельник, 9 мая, подписанием закона о ленд-лизе — знаменитой схемы поставок американских вооружений в долг, возрожденной впервые после Второй мировой войны. Джо Байден сделал это для ускорения поставок оружия на Украину. Со своей стороны, Путин постоянно уподобляет своих воинов борцам с нацистами во время Великой Отечественной войны. В отличие от Зеленского, российский президент не стремится выиграть коммуникационную войну на Западе. Он обращается только к своему народу и попутно к странам, которые не верят в предлагаемый американцами новый международный порядок. Эти страны составляют добрую половину человечества, которая может сохранять нейтралитет, а может и встать в какой-то момент на сторону Путина.

— Трудно понять настойчивость Путина в отношении «денацификации» Украины

— Чтобы понять это, нужно обратиться к истории. У украинцев горькие воспоминания о Голодоморе, организованном Сталиным, в то время как русские помнят сближение многих украинцев с нацистской Германией, особенно с 14-й дивизией СС «Галиция». Сегодня Путин реанимирует эту угрозу, чтобы оправдать свою военную операцию. Кроме того, батальон «Азов» — это и вправду подразделение с неонацистскими замашками. Для Путина эти «азовцы» со свастиками — идеальный враг.

— Что вы думаете о запрете российских СМИ RT и Sputnik в Евросоюзе? Разве это не лучший способ подкормить русский национализм?

— Что бы ни думали об этом запрете, он не идет ни в какое сравнение с той цензурой СМИ в России, которую нам описывают западные СМИ. Они сообщают, что в России идет прямо-таки «чистка» изменников родины. Впрочем, мы приближаемся к тем же методам, когда отменяем выступления российских артистов или запрещаем российским любителям кошек посылать своих любимцев участвовать в международных конкурсах.

— Хотя западная пресса охотно разоблачает Путина, она не акцентирует внимание на некоторых фейковых новостях с украинской стороны. Вспомним «призрак Киева», этот миф об анонимном летчике, который якобы в одиночку сбил десятки русских самолетов. Может ли быть одна пропаганда более приемлемой, чем другая?

— Ставки в борьбе вокруг российской операции настолько велики, что Запад сразу повел драку «без перчаток». Любой на Западе, кто хоть как-то критикует Украину, объявляется «путинским защитничком». Эти мифологизированные истории транслируются западными СМИ, которые абсолютно убеждены, что таким образом они служат добру и двигают историю в правильном направлении. Это напоминает книгу Кристофера Кларка «Лунатики» о начале Первой мировой войны.

— Кого вы называете лунатиками? Ведь этот термин обозначает людей, бродящих по ночам в бессознательном состоянии — их еще называют сомнамбулами?

— Наши лидеры, которые вчера, как и сегодня, утверждают, что не хотят войны, но идут к ней, словно поднявшиеся в бессознательном состоянии с постелей сомнамбулы-лунатики. Невежество политического класса является главной причиной наших бед. Все идет так, как будто мы забыли ошибки прошлого. Ситуация сложнее, чем противоборство между хорошими парнями с одной стороны и плохими с другой. Но именно так ее рисуют в среде наших интеллектуалов. Они — проводники сомнамбул, ведущие их в пропасть.

— Но разве это в целом не привлекательная схема: агрессор по имени Россия и подвергшаяся нападению Украина…

— Да, в упрощенном виде это так, но когда мы так все упрощаем, мы перестаем быть способными предложить разумные условия мира. Этот конфликт назревал годами. У русских был ряд претензий, о которых они заявляли в течение многих лет. Приходится вернуться к мюнхенской речи Путина в 2007 году, когда перед ошарашенной конференцией по безопасности, где собрались начальники НАТО, Путин вдруг заявил, что «однополярный мир не только не возможен, но и недопустим». Правильно это или нет, но россияне считают Украину частью своей души, частью своей нации. Более того, как писал Збигнев Бжезинский, один из величайших стратегов США: «Без Украины Россия перестает быть империей».

Так что тот факт, что Украина является жертвой, не должен мешать нам оценивать ответственность каждого из членов западных альянсов в этой эскалации конфликта. То же самое касается американской политики в регионе, на Балканах, в Ливии и непрерывного расширения НАТО. Я прекрасно понимаю, что сегодня это трудно вообразить, но во многом этому положению дел способствовала недееспособная и коррумпированная политическая система, которая сейчас управляет Украиной.

— Давайте признаем: если мы все время будем думать о своей ответственности, мы не сможем остановить конфликт

— Наоборот, зная о своей ответственности, мы можем избежать некоторых ошибок. Начиная с превращения России в этакий «политически токсичный Чернобыль», с которым никто не должен контактировать. В любом случае этот конфликт будет иметь огромные последствия. В частности, глубокий раскол в международном сообществе между теми, кто разделяет западные ценности, и теми, кому больше по душе российская модель. Не говоря уже о долгосрочных последствиях для мировой экономики, тысячах жертв на полях сражений, перемещении людей. А возможно, и о голоде, который может быть вызван этим конфликтом. На Россию и Украину приходится треть мирового экспорта пшеницы. В этом контексте лучше погасить пожар, чем раздувать его.

— Каким образом?

— Прежде всего не верьте слепо западной прессе и оставьте эмоции. Тогда мир на Украине станет возможен. Поймите: мы переживаем конец великой иллюзии. Холодная война не закончилась тридцать лет назад. Мы к ней вернулись, но с силовой политикой XIX и XX веков, с оружием и коммуникациями нового мира. Европейцы, давно ориентированные на постнациональное будущее в рамках Евросоюза, вдруг обнаружили, что они этого будущего оказались недостойны. Именно это жестокое пробуждение они переживают сегодня, будучи не в состоянии что-либо контролировать. И именно они рискуют заплатить самую высокую цену за новую фазу «холодной войны».