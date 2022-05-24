Шойгу объяснил замедление темпов наступления российской армии на Украине

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Наступление вооруженных сил России в ходе «спецоперации» на Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РБК.

«Для выхода жителей из окружённых населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения»,— пояснил Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ.

По его данным, российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре и поражает военные объекты исключительно «высокоточным оружием». Он отметил, что, несмотря на периодическое замедление динамики боевых действий, Россия будет продолжать проведение военной операции «до полного выполнения всех задач».

Ранее о замедлении темпов российской военной операции на Украине заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. 5 мая в интервью агентству AP он рассказал, что, по его мнению, «операция эта затянулась».