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Глава Минэнерго Казахстана рассказал, где построят новый АЭС в стране

CentralAsia (KZ) -  Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что атомную электростанцию скорее всего построят у озера Балхаш. Мощность АЭС составит порядка 2,4 гВт., передает Orda.kz.

«Я думаю, что это всё-таки Балхаш, потому что этот район изучался давно, ещё с советских лет, за все эти годы постоянно смотрели его, наблюдали, такие показатели, как сейсмологической устойчивости, геологические условия», – сказал министр в кулуарах правительства.

Окончательное решение по выбору места ещё не принято. Рассматривается ещё одна локация – город Курчатов на востоке Казахстана.

В начале февраля президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану «позарез нужна» атомная электроэнергия. По словам президента, если не построить АЭС, то пострадает экономика страны, республика потеряет инвестиции и утратит региональное лидерство.

Строительство атомной электростанцию в стране может обойтись в 5 млрд долларов, окупаемость составит 20 лет.

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