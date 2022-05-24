Взаиморасчёт стран ЕАЭС вырос в рублях и снизился в долларах

CentralAsia (KZ) - За последние 6 лет доля национальных валют в расчётах в Евразийском экономическом союзе превысила 73%, передает Еaeunion.

В 2021 году платежи в национальной валюте составили 73,5%, в рублях — 71,3%. Заметно выросли расчёты в кыргызских сомах — на 0, 6 пп. А вот платежи в долларах снизились на 0,8 пп.

При этом доллары все равно преобладают в структуре платежей со всеми странами мира, включая взаиморасчеты со странами ЕАЭС — 54,3% (снижение на 1,3 пп относительное 2020 года) в расчетах за экспорт, 36,8% (увеличение на 0,1 пп. относительно 2020 года) в расчетах за импорт.

26 мая в Бишкеке пройдет очередной Евразийский экономический форум, на котором обсудят направления для развития сотрудничества между странами ЕАЭС, обсудят вопросы развития АПК, дорожно-транспортной инфраструктуры и, в том числе, пути расширения использования национальных валют государств-членов ЕАЭС при расчетах в рамках взаимной торговли.

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