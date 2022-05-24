Токаеву доложили о мерах по реформированию КНБ

CentralAsia (KZ) - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о мерах по реформированию комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об основных итогах деятельности ведомства за текущий месяц, задачах на предстоящий период и мерах по реализации указа о реформировании КНБ», - говорится в сообщении во вторник.

Сагимбаев доложил о ходе мероприятий органов КНБ по противодействию международному терроризму, пресечению каналов незаконного оборота наркотических средств и оружия, в том числе похищенного в ходе январских событий, а также о мерах по укреплению охраны государственной границы.

Согласно представленным президенту данным, в результате проведенных операций ликвидирован ряд международных и региональных наркоканалов, из незаконного оборота изъято свыше 15 кг психотропных веществ и 4 тонны прекурсоров. Пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, выявлены схроны.

Для поддержания боевой готовности штабом антитеррористического центра проведено три командно-штабных и 29 оперативно-тактических учений. В ходе охраны рубежей страны задержано 632 правонарушителя, на Каспии изъято более 11 км орудий браконьерского лова.

Не допущено незаконное перемещение валюты, золота на сумму свыше Т230 млн, товаров – на Т77,9 млн, горюче-смазочных материалов – на Т2,5 млн.

«Главе государства также доложили об исполнении его поручений по реформированию КНБ, в том числе о проведении в основных оперативных службах необходимых структурных преобразований, обеспечивающих реализацию установок руководства страны и повышение эффективности служебной деятельности», - уточнили в Акорде.

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