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В Самаркандской области запущена солнечная ФЭС мощностью 100 МВт

CentralAsia (UZ) -  В Самаркандской области запущена солнечная ФЭС промышленного масштаба мощностью 100 МВт.

ФЭС, построенная, в Нурабадском районе Самаркандской области, начала подавать электроэнергию в единственную энергосистему Узбекистана. Она способна вырабатывать 260 млн. киловатт-часов электроэнергии в год и обеспечивать электроэнергией более 80 тыс. домов.

«Ввод станции позволит сэкономить 78 млн. кубометров природного газа в год и предотвратит выброс в атмосферу 100 тыс. тонн вредных выбросов. При таком количестве сэкономленного газа можно обеспечить природным газом все существующие домохозяйства страны в течение 10 дней», - говорится в сообщении Минэнерго.

На строительстве было занято 400 рабочих, после ввода в эксплуатацию, на станции создано 25 новых рабочих мест.

Проект реализован за счет прямых инвестиций французской компанией Total Eren, за $100 млн.

Данная станция является второй по величине солнечной фотоэлектрической станцией в истории Узбекистана по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии, а первая аналогичная солнечная фотоэлектрическая станция была запущена в августе 2021 года в Карманинском районе Навоийской области.

К концу 2023 года в Каттакурганском районе Самаркандской области эмиратская компания Masdar запустит вторую по величине в регионе солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 220 МВт.

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