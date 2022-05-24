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Мирзиеев и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

Особое внимание уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в городе Москве в ноябре прошлого года.

Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность углубления кооперационных связей между деловыми кругами и эффективного задействования большого потенциала межрегиональных связей.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки и международной политики.

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