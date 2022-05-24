Мирзиеев и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

- Узбекистан, общество
- 19:14, 24 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.
Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.
Особое внимание уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в городе Москве в ноябре прошлого года.
Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность углубления кооперационных связей между деловыми кругами и эффективного задействования большого потенциала межрегиональных связей.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки и международной политики.