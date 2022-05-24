В Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения оспой обезьян, передает «Азия-Плюс», ссылаясь на министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

«В настоящее время на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения мы принимаем необходимые меры для предотвращения проникновения этой инфекции в нашу страну. Минздрав уже начал проводить разъяснительные работы среди населения о заболевании», – подчеркнули там и призвали таджикистанцев не паниковать.

При этом, как отметили в ведомстве, в аэропортах и ​​на границах ранее были приняты превентивные меры для предотвращения заражения коронавирусом, "и эти меры - по предотвращению завоза какой-либо инфекции в страну, до сих пор продолжаются".

На данный момент 92 случая заражения людей оспой обезьян подтверждены лабораторно, в отношении 28 проводится исследование. Данные опубликованы на сайте ВОЗ.

Организация предупреждает, что число заболевших будет расти.

Случаи выявлены уже в 15 странах.

Больше всего зараженных в Португалии, Испании, Великобритании (от 21 до 30 случаев). Болезнь также подтвердилась у жителей Австрии, Австралии, Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Швеции и США.

Большинство зарегистрированных случаев не связаны с поездками в другие страны, отмечает ВОЗ.

В то же время в Израиле и Швейцарии первыми заразившимися оказались люди, недавно приехавшие из-за рубежа.

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