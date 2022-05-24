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В Венгрии ввели чрезвычайное положение в стране из-за конфликта на Украине

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения на территории страны на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает Breakingthenews.net.

Известно, что соответствующий режим начнет действовать со среды, 25 мая. Ранее подобные меры одобрил венгерский парламент.

Орбан подчеркнул, что правительству необходимо «пространство для маневра» в случае необходимости быстрой реакции на возникающие вызовы.

После начала российской спецоперации чрезвычайное положение также ввели власти Литвы и Молдавии. В последней такой режим, по решению парламента, продлили на 60 дней.

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