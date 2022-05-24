Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки станет телеведущей

CentralAsia (CA) - Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки станет ведущей на телеканале MSNBC. Об этом пишет NBC News.

«Джен Псаки начнет работать на MSNBC этой осенью и будет вести собственную передачу», — говорится в сообщении.

По словам президента телеканала Рашиды Джонс, программу, ведущей которой будет бывший пресс-секретарь Белого дома, покажут в эфире в первом квартале 2023 года. Проект пока находится в стадии разработки, его название не раскрывается.

«Она является знакомым лицом для зрителей телеканала MSNBC и пользуется доверием у них. Мы с нетерпением ждем, когда она начнет делиться своим мнением в этот важный предвыборный сезон», — заявила Джонс.

Также отмечается, что Псаки будет сниматься в передачах, посвященных выборами в Конгресс и выборами президента США в 2024 году.

О том, что Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома ради журналистской карьеры, сообщалось 13 мая. Новым представителем Белого дома назначили ее заместительницу — Карин Жан-Пьер. Она стала первой афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.