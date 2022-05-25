Достигнута договоренность о проведении Всемирного форума по продвижению экспорта в Улан-Баторе в 2023 году

Батцэцэг Батмөнх и Памела Кокс-Гамильтон

CentralAsia (MNG) - В рамках недавнего Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, министр иностранных дел Б.Батцэцэг и исполнительный директор Международного торгового центра (CCI) Памела Кокс-Гамильтон встретились 24 мая для обмена мнениями о сотрудничестве.

Министр Б.Батцэцэг поддержала успешное развитие сотрудничества между Монголией и CCI за последние 20 лет, в том числе разработку дорожной карты по торговле и инвестициям для Монголии на 2019-2023 годы, в которой определены приоритетные направления организации для продвижения экспорта и инвестиций Монголии. Она высоко оценила их вклад в улучшение торгового потенциала страны.

В рамках дальнейшего сотрудничества достигнута договоренность о проведении в 2023 году в Улан-Баторе Всемирного форума по продвижению экспорта, а также при поддержке CCI организовать совместные мероприятия для повышения экономического развития и экспортного потенциала Монголии, а также увеличить участие женщин. предприниматели.

Исполнительный директор CCI Памела Кокс-Гамильтон поддержала предложение и подтвердила, что посетит Монголию в сентябре в рамках подготовки к Всемирному форуму по продвижению экспорта, и выразила намерение развивать сотрудничество, поддерживая существующую зеленую экономику и электронную экономику, а также увеличивая возможности для бизнеса в этих секторах.

Международный торговый центр (ITC) (Centre du commerce international (CCI)) — агентство по техническому сотрудничеству Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию и Всемирной торговой организации, занимающимся операционными и ориентированными на предпринимателей аспектами развития торговли.

Следующее заявление о CCI взято с веб-сайта центра, и отражает официальный взгляд CCI на свои собственные функции:

CCI позволяет экспортный успех малого бизнеса в развивающихся странах, обеспечивая, с партнерами, торговыми решениями для развития частного сектора, торговых учреждений поддержки и высших чиновников.

— веб-сайт CCI

CCI работает в шести областях:

Продукт и развитие рынка

Развитие торговой службы поддержки

Информация о торговле

Развитие трудовых ресурсов

Международная покупка и управление поставками

Оценка потребностей, дизайн программы для торгового поощрения

Техническая помощь CCI концентрируется на трех проблемах, для которых, она полагает, потребность в национальном укреплении потенциала является самой важной: помогающие фирмы понимают правила ВТО; укрепление конкурентоспособности предприятия; и разрабатывание новых торговых содействующих стратегий.

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