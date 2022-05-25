Иностранные пользователи теперь могут работать на монгольской криптобирже

CentralAsia (MNG) - iDAX и инвестиционные возможности в Монголии открыты для всех. Представляем монгольский iDAX, домашнюю биржу АрдКойн, цель которой — дать возможность каждому участвовать в рынке криптовалюты без границ и предоставить доступ к доступным финансовым услугам и инвестициям.

iDAX предоставляет виртуальные активы и другие финансовые услуги в соответствии с международными стандартами качества.

Иностранные клиенты могут зарегистрироваться

Биржа iDAX полностью готова к выходу на международный рынок и обновила свою систему сертификации KYC, чтобы распознавать и сертифицировать 6500 типов документов из более чем 220 стран.

Широкий выбор криптовалют

ARDX, ARDM, MONT, BTC, ETH, APE, SOL, DOT, USDT и более 40 других основных криптовалют можно торговать мгновенно. Он уникален тем, что изучает новые монеты, идет в ногу с мировым рынком и составляет списки новых монет одновременно с крупными иностранными биржами.

Приложение iDAX

iDAX Exchange упростил управление виртуальными активами и инвестирование в них, а также было представлено приложение iDAX. Приложение iDAX дает вам возможность торговать с надежной, быстрой транзакцией и удобным интерфейсом.

Сохраняйте коин на определенный период времени или на неопределенный срок и получайте выгоду

Если вы хотите зарабатывать деньги для себя, выберите услугу регулярного возврата.

Регулярная услуга возврата в приложении iDAX позволяет вам сохранять USDT, BTC и ETH на неопределенный срок и получать возврат.

Годовая доходность USDT: 7,20%

Годовая доходность BTC: 3,15%

Годовой доход ETH: 3,15%

HODL service - сервис хранения АрдКойн на 6-24 месяца.

Кредит обеспеченным койном - Crypto Cash Service

Нет необходимости продавать свою криптовалюту дешево, когда есть острая потребность в деньгах. iDAX предлагает услугу Crypto Cash, чтобы помочь вам оставаться верными своим долгосрочным инвестициям. Эта услуга представляет собой услугу ипотечного кредита ARDX, BTC, ETH. В то же время можно владеть стейблкоин равно 50% ArdDcoin, 55% Etherium и 65% Bitcoin.

Доступность услуг Crypto Cash

Обеспечение ARDX — единовременный нижний предел 100 000 тугриков — верхний предел 5 000 000 тугриков, всего 10 миллионов тугриков.

Обеспечение BTC, ETH — единовременный нижний предел $20 000 — верхний предел, всего $30 000.

Безопасность была создана превыше всего

iDAX — это международно аккредитованная платформа, официально проверенная международными организациями, такими как Certik, Slow Mist, Chains Guard Technology и John Wick Sec. iDAX будет объявлять о многих специальных акциях и интересных конкурсах для своих клиентов в будущем, поэтому, пожалуйста, зарегистрируйтесь вовремя.

источник: academy.ard.mn

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения