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Представлено монгольское приложение для смартфона «Байгаль» о местном биоразнообразии

CentralAsia (MNG) -  Ежегодно 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. В его рамках официально представлено приложение для смартфонов «Байгаль». Монгольское слово «Байгаль» означает «Природа».

Через приложение можно получить информацию примерно о 3000 редких и исчезающих видов дикой фауны и флоры Монголии. Помимо бесплатной загрузки приложения, пользователи могут добавлять дополнительную информацию, например фотографии мест, где они заметили этот вид.

Министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ сказал: «Более 80 процентов туризма Монголии связано с поездками в части территории страны, которые находятся под особой охраной государства. Туристы и приезжие, как правило, желают увидеть изысканную нетронутую природу и местное биоразнообразие, помимо кочевого образа жизни.

Чем больше мы делимся информацией через приложение и веб-сайт, тем больше мы будем продвигать красивые природные пейзажи Монголии и создавать возможности для туризма. Таким образом, мы стремимся представить приложение «Байгаль» по биоразнообразию как важный инструмент для сектора туризма».

Выразив благодарность общественной организации «Фонд будущего биоразнообразия Монголии» и проекту GIZ-SPACES за воплощение его в жизнь, он отметил, что Министерство окружающей среды и туризма окажет всемерную поддержку реализации проекта.

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