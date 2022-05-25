10 стран, в которых побывал шейх Хамдан, от Канн до Мальдивских островов и Монголии

Наследный принц Дубая в Монголии

CentralAsia (MNG) - Наследный принц Дубая поделился новыми фотографиями из своих путешествий по миру.

С учетом того, что у многих людей есть планы на возвращение, а лето не за горами, Шейх Хамдан бин Мохаммед может вдохновить на новые идеи для предстоящих каникул.

Наследный принц Дубая поделился 10 фотографиями своих недавних путешествий по миру, на которых он запечатлен в Европе, Азии и Северной Америке.

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Известный своей любовью к приключениям, Шейх Хамдан часто летает в новые места и был замечен во время подводной охоты, прыжков с парашютом, езды на велосипеде, скалолазания, верховой езды и многого другого в отдаленных местах.

Его последняя фотогалерея в Instagram начинается со снимка отца двоих детей в Шотландии, одетого соответственно переменчивой погоде в стране.

Шейх Хамдан недавно побывал в Шотландии, где провел время, наблюдая за тупиками на отдаленном острове Мэй, недалеко от восточного побережья страны.

Шейх Хамдан на Мальдивах на фоне Индийского океана

На фотографии молодого члена королевской семьи на Мальдивах он изображен небрежно одетым и сидящим перед виллой над водой, окруженной Индийским океаном.

Шейх Хамдан наливает чай в Монголии

В Монголии, одетый в бледно-голубую кандуру, он разливает чай на свежем воздухе на фоне холмистых плоскогорий страны.

Во время визита в Швейцарию шейх Хамдан в шерстяной шапке стоит перед термальным горячим источником, позади которого виден заснеженный альпийский лес. И еще есть снимок Фаззы, как он также известен, в английской сельской местности, проезжающей на велосипеде мимо лошади по полям Йоркшира, историческому графству, известному своими очаровательными прибрежными городами.

У шейха Хамдана более 14 миллионов подписчиков в Instagram, и он часто использует платформу социальных сетей, чтобы делиться фотографиями и воспоминаниями о своем детстве и приключениях.

Он подписал свою последнюю галерею путешествий из 10 фотографий словами «Вокруг…», используя смайлик Земли вместо слова «мир».

Франция, Азербайджан и Исландия также являются любимыми местами для путешествий, которые недавно посетил шейх.

Угрюмая картинка в оттенках серого из Канн на Французской Ривьере, где проходит Каннский кинофестиваль 2022 года, показывает наследного принца на яхте с видом на воду на заднем плане, а в Азербайджане он нарядно одет для прогулки по снегу.

Красота Исландии сияет на картине шейха Хамдана из страны огня и льда, когда он воспринимает суровое очарование страны с выгодной позиции над волнами.

А снимок королевской особы Дубая, делающей селфи перед водопадом на Фарерских островах, несомненно, заставит влиятельных лиц спешить воссоздать тот же снимок на архипелаге в Северной Атлантике.

Последнее изображение в серии показывает его в Чикаго, позирующего для фотографии со своим дядей, шейхом Саидом бин Мактумом бин Джумой, более известным как дядя Саид, на стеклянном уступе высоко над улицами. Снимок был сделан на Skydeck Chicago, смотровой площадке на 103-м этаже Уиллис-Тауэр, бывшего Сирс-Тауэр и самого высокого небоскреба Города ветров.

Пост галереи уже понравился более 453 000 раз с тех пор, как шейх Хамдан опубликовал его в понедельник вечером.

В прошлом месяце шейх Хамдан показал, что его любовь к путешествиям началась с юных лет, опубликовав серию воспоминаний о детских праздниках.

Пост предложил заглянуть в семейную поездку в швейцарские Альпы с семью милыми фотографиями из заснеженной экскурсии в Церматте.

Шейх Хамдан бин Мохаммед в винтажном лыжном костюме во время детской поездки в Швейцарские Альпы.

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