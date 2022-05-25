Депутат уезда Шропшир приветствует торговых делегатов из Монголии

CentralAsia (MNG) - Депутат Шропшира приветствовал две делегации из Монголии в целях укрепления торговых связей.
Даниэль Кавчински, торговый представитель премьер-министра в Монголии, провел встречи с делегациями, чтобы обсудить упрощение импорта и экспорта и увеличение торговли между двумя странами.
Г-н Кавчински провел посетителей по зданию парламента, где рассказал об истории сердца британской демократии и о том, как она работает ежедневно.
Г-н Кавчински сказал: «Как торговому посланнику премьер-министра важно, чтобы я активно взаимодействовал с прибывающими делегациями из Монголии, чтобы обеспечить постоянное развитие и улучшение торговых отношений с Соединенным Королевством.
«Я был рад встретиться с двумя делегациями и позабочусь о том, чтобы по пунктам, которые мы обсуждали, были приняты меры».
Шропшир (Shropshire), ранее Салоп (Salop) — церемониальное графство и унитарная единица (как часть) на западе Англии. Входит в состав региона Западный Мидленд. Столица — Шрусбери, крупнейший город — Телфорд.