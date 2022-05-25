Венгерские водники предложили реализовать проект речной экосистемы в Монголии

CentralAsia (MNG) - 23 мая министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдене приняла генерального директора Главного управления водного хозяйства Венгрии Иштвана Ланга, управляющего директора ООО «Viziterv Environ» Иллеса Лайоша и управляющего директора ООО «Viziterv Export» доктора Доби Ласло.

Ученые и исследователи двух стран, специализирующиеся в области управления водными ресурсами, начали сотрудничать с 1977 года, играя значительную роль в двусторонних отношениях. В частности, в 1995 году между Монголией и Венгрией было подписано соглашение о сотрудничестве, а в 2008 году был подписан Меморандум о сотрудничестве между органами управления водными ресурсами двух стран. На основе этого сотрудничества водохозяйственные отрасли двух стран намерены продолжать сотрудничество в много проектов, подчеркнули венгерские представители во время встречи.

При финансировании Министерства иностранных дел Венгрии планируется создать исследовательский и мониторинговый центр для проведения исследований на почве в Монголии. Благодаря исследованиям появляется возможность давать 10-дневный прогноз уровня влажности почвы, а также внедрять новую технологию полива. Прогноз также сократит использование воды за счет повышения ее эффективности.

В рамках сотрудничества в образовательной сфере возможно привлечение монгольских специалистов в области водного хозяйства на краткосрочные курсы и университетские программы.

В связи с тем, что столичная экосистема претерпела значительные изменения по сравнению с тем, какой она была несколько лет назад, представители страны проинформировали министра окружающей среды о возможностях реализации проектов и программ по увеличению запасов воды в городе, улучшению ее качества, улучшению экосистем местных реки при финансировании венгерского правительства.

В свою очередь, министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдене заявил: «Мы будем поддерживать сотрудничество в том, чтобы специалисты по водным ресурсам и исследователи наращивали свой потенциал и извлекали уроки из исследовательской практики в Венгрии», и подчеркнул необходимость внедрения модели проект для экосистемы реки Сэлбэ.

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