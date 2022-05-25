экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главу ВОЗ Гебрейесуса переизбрали на второй срок
Тедрос Гебрейесус
Тедрос Гебрейесус

CentralAsia (CA) -  Тедрос Гебрейесус второй раз стал генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, сообщается на сайте ВОЗ.

«Его переизбрание было подтверждено на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Он был единственным кандидатом», — говорится в сообщении организации.

Гебрейесус стал главой ВОЗ в 2017 году. Согласно правилам, гендиректор организации имеет право быть переизбранным только один раз. Срок его полномочий составит 5 лет. Новый мандат вступит в силу с 16 августа этого года.

Избирательный процесс начался еще в апреле 2021 года, когда был инициирован сбор предложений о кандидатах от государств — членов ВОЗ. Кандидатуру Гебрейесуса выдвинул исполнительный комитет организации.

Во время первого срока, как указали в ВОЗ, Гебрейесус начал «широкомасштабную трансформацию» организации для повышения эффективности ее деятельности на международном уровне, руководил деятельностью ВОЗ в период пандемии COVID-19, вспышки эболы в Конго и др.

Гебрейесус — уроженец Эфиопии. В 2012–2016 годах он был министром иностранных дел этой страны, в 2005–2012 годах — министром здравоохранения. Также работал в общественных организациях, занимающихся борьбой со СПИДом, туберкулезом и малярией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Китай окажет безвозмездную помощь на $37,5 млн социальным проектам в Узбекистане
  • Войска РФ окружают Северодонецк и Лисичанск, — Генштаб ВС Украины
  • Монголия выразила заинтересованность в сотрудничестве со Швецией в области возобновляемых источников энергии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com