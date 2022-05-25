Главу ВОЗ Гебрейесуса переизбрали на второй срок

- Азия и мир, общество
- 9:24, 25 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Тедрос Гебрейесус второй раз стал генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, сообщается на сайте ВОЗ.
«Его переизбрание было подтверждено на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Он был единственным кандидатом», — говорится в сообщении организации.
Гебрейесус стал главой ВОЗ в 2017 году. Согласно правилам, гендиректор организации имеет право быть переизбранным только один раз. Срок его полномочий составит 5 лет. Новый мандат вступит в силу с 16 августа этого года.
Избирательный процесс начался еще в апреле 2021 года, когда был инициирован сбор предложений о кандидатах от государств — членов ВОЗ. Кандидатуру Гебрейесуса выдвинул исполнительный комитет организации.
Во время первого срока, как указали в ВОЗ, Гебрейесус начал «широкомасштабную трансформацию» организации для повышения эффективности ее деятельности на международном уровне, руководил деятельностью ВОЗ в период пандемии COVID-19, вспышки эболы в Конго и др.
Гебрейесус — уроженец Эфиопии. В 2012–2016 годах он был министром иностранных дел этой страны, в 2005–2012 годах — министром здравоохранения. Также работал в общественных организациях, занимающихся борьбой со СПИДом, туберкулезом и малярией.