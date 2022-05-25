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Токаев считает, что события на Украине стали причиной фрагментации мировой экономики

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев полагает, что ситуация с коронавирусом и события вокруг Украины стали причиной фрагментации мировой экономики. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства по итогам его видеообращения к участникам круглого стола, организованного Международным финансовым центром «Астана» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«В своем обращении глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах мировой повестки дня. По мнению Касым-Жомарта Токаева, ситуация с COVID-19 и события в Украине стали причиной фрагментации мировой экономики, которая столкнулась с новым геополитическим стресс-тестом на евразийском континенте», - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что Казахстан привержен реализации целей в области охраны окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления. Он заявил, что Казахстан остается надежным партнером в деле обеспечения непрерывных цепочек поставок товаров, сырья и сельхозпродукции на мировые рынки.

«Развитие зеленой экономики, повышение энергоэффективности и развитие сектора возобновляемых источников энергии станут приоритетами нашей стратегии низкоуглеродного развития, которая обеспечит оптимальный путь к нулевому уровню выбросов к 2060 году», - пояснил президент Казахстана.

Он подчеркнул приверженность Казахстана международным обязательствам и универсальным принципам в сфере прав человека и верховенства закона.

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